стороны треугольника равны 14 см, 42 см и 40 см. Найдите периметр подобного его треугольника, сумма наибольшей и наименьшей сторон которого равна 108 см
Математика
стороны треугольника равны 14 см, 42 см и 40 см. Найдите периметр подобного его треугольника, сумма наибольшей и наименьшей сторон которого равна 108 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть длина наименьшей стороны равна x см, , длина большей стороны у см, длина третьей стороны z см, тогда x+y=108 Из подобия треугольников x/14=y/42. y=3x x+3x=108 4x=108 x=27 Из подобия треугольников x/14=z/40 z=(40·27)/14 z=540/7 Периметр треугольника равен: x+y+z=108+540/7=108+77 1/7=185 1/7
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