стороны треугольника равны 14 см, 42 см и 40 см. Найдите периметр подобного его треугольника, сумма наибольшей и наименьшей сторон которого равна 108 см

Математика

стороны треугольника равны 14 см, 42 см и 40 см. Найдите периметр подобного его треугольника, сумма наибольшей и наименьшей сторон которого равна 108 см

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