Завод выпустил в январе 3400 тракторов, в феврале - 3300, а в марте - 3800 тракторов. Сколько тракторов в среднем выпускал завод за месяц?

Математика

Завод выпустил в январе 3400 тракторов, в феврале - 3300, а в марте - 3800 тракторов. Сколько тракторов в среднем выпускал завод за месяц?

Автор: Гость