Завод выпустил в январе 3400 тракторов, в феврале - 3300, а в марте - 3800 тракторов. Сколько тракторов в среднем выпускал завод за месяц?

Математика
Завод выпустил в январе 3400 тракторов, в феврале - 3300, а в марте - 3800 тракторов. Сколько тракторов в среднем выпускал завод за месяц?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3400+3300+3800):3= 3500 тракторов в среднем выпускал завод за месяц.
Гость:
3400+3300+3800=10500:3=3500 Значит 3500тракторов в среднем выпускал завод за месяц
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