З двох міст, відстань між якими 400 км, одночасно вирушили назустрич одна одній вантажівки і зустрілися через 4 години.Швидкість однієї з них 52 км/год. Знайдіть швидкість другої.

Математика

З двох міст, відстань між якими 400 км, одночасно вирушили назустрич одна одній вантажівки і зустрілися через 4 години.Швидкість однієї з них 52 км/год. Знайдіть швидкість другої.

Автор: Гость