З двох міст, відстань між якими 400 км, одночасно вирушили назустрич одна одній вантажівки і зустрілися через 4 години.Швидкість однієї з них 52 км/год. Знайдіть швидкість другої.
Математика
З двох міст, відстань між якими 400 км, одночасно вирушили назустрич одна одній вантажівки і зустрілися через 4 години.Швидкість однієї з них 52 км/год. Знайдіть швидкість другої.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 52*4=208(км)-расстояние 1вантажівки 2) 400- 208=192(км)- расстояние 2 вантаживки 3) 192/4=48(км/ч)- швидкість 2 вантажівки Ответ : швидкість 2 вантажівки 48 км/ч * - умножмть
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