В водный раствор соли массой 480 г добавили 20 г соли. В результате концентрация раствора повысилась на 3.75%. Сколько соли было в растворе первоначально

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Пусть первоначально было x г соли в растворе, тогда первоначальная концентрация соли равна x/480·100%=5x/24 % . При прибавлении 20 г соли к первоначальному раствору концентрация стала (x+20)/500·100%=x/5+4 % После прибавления 20 г соли концентрация соли в растворе стала больше на x/5+4-5x/24 =4-x/120 % По условию задачи концентрация соли повысилась на 3,75%. Составим уравнение: 4-x/120=3,75 x/120=0,25 x=30 Ответ: 30 г