sin 2t/cost -sint
Алгебра
sin 2t/cost -sint
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)sin 2t = 2 sint cost 2) 2 sintcost/cost=2sint 3) 2sint - sint = sin t
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