551. Ціна одного метра тканини Ь грн. Всього тканини а м. Вартість всієї тканини с грн. Поясни, про які величини дізнаємось, обчисливши такі вирази: Ь • а, с : Ь, с : а.

Математика
551. Ціна одного метра тканини Ь грн. Всього тканини а м. Вартість всієї тканини с грн. Поясни, про які величини дізнаємось, обчисливши такі вирази: Ь • а, с : Ь, с : а.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ь • а - вартість всієї тканини (грн) = с с : Ь - всього тканини (м) = а с : а - ціна одного метра тканини (грн) = ь
Гость:
1)узнаем стоимость всей ткани 2)узнаем сколько всего ткани 3)узнаем стоимость одного метра ткани
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