551. Ціна одного метра тканини Ь грн. Всього тканини а м. Вартість всієї тканини с грн. Поясни, про які величини дізнаємось, обчисливши такі вирази: Ь • а, с : Ь, с : а.

Математика

551. Ціна одного метра тканини Ь грн. Всього тканини а м. Вартість всієї тканини с грн. Поясни, про які величини дізнаємось, обчисливши такі вирази: Ь • а, с : Ь, с : а.

Автор: Гость