упростить выражение 3 корня из 27 +5 корней из 75 - 35корней из3

Гость: Гость:

3*разложим корень из 27 на множетили 9 и 3 потом из 9 извлечем корень =9корень из 3,потом 5*разложим корень из 75 на множетили 25 и 3 из25извлечем корень=25корень из 3,потом 9корень из 3+25 корень из 3-35 корень из 3=34 корень из 3-35 корень из 3=-1корень из 3