Определите, сколько процентов своего годового дохода тратит на сигареты человек, выкуривая одну пачку всутки, если пачка сигарет стоит 10 руб., а ежемесячная зарплата 5000 руб.
Математика
Определите, сколько процентов своего годового дохода тратит на сигареты человек, выкуривая одну пачку всутки, если пачка сигарет стоит 10 руб., а ежемесячная зарплата 5000 руб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в месяце 30 дней. Тогда в месяц на сигареты тратится 10*30=300 рубл. А в год 300*12=3600 рублей. Годовая заработная плата 500*12=60000рублей. 3600\60000=0,06 значит 6%
Гость:
зарплата за год = 12*5000=60000 в году 365 дней в год человек тратит на сигореты 365*10=3650 один процент от всей зарплаты=60000:100=600 3650:600=приблизительно 6 процентов
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