сумма уменьшаемого,вычитаемого и разности равна 72.Чему равно уменьшаемое?

Гость: Гость:

в общем виде а-в=с, значит а = в+с по условию а+в+с=72, тогда поставим вместо а = в+с, получим в+с+в+с=72, значит 2в +2с=72, тогда в+с=72:2=36, а это и есть а=в+с=36. Ответ 36