прямоугольник 640кв.м Длина стороны 40м найти площадь квадрата периметр которого равен периметру прямоугольника
Математика
прямоугольник 640кв.м Длина стороны 40м найти площадь квадрата периметр которого равен периметру прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
640: 40 =16 м 40+16 =56 м 56*2=112 м 112: 4= 28 м 28*28 =784 кв.м
Гость:
S=a*b 640: 40 =16 м P=(a+b)*2 p=(40+16)*2= 112 м 112: 4= 28 м 28*28 =784 кв.м
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