из 800 автомобилей 8 ломаются в течение первого года эксплуотации.какова вероятность купить автомобиль ,который не поломается в течение первого года?
Алгебра
из 800 автомобилей 8 ломаются в течение первого года эксплуотации.какова вероятность купить автомобиль ,который не поломается в течение первого года?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
посчитаем сначала вероятность того, что попадется поломанная машина 8:800=1/100=1% - вероятность того, что попадется сломанная машина , значит 100% - 1% = 99% -вероятность того, что попадется нормальная машина
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