из двух листов бумаги можно сделать 6одинаковых фонариков.сколько таких фонариков можно сделать из 8 ми таких листов.
Математика
из двух листов бумаги можно сделать 6одинаковых фонариков.сколько таких фонариков можно сделать из 8 ми таких листов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если из 2х листов можно сделать 6 ф , то из 1го можно сделать 3 значит 8*3=24 ф
Гость:
1) 6:2=3 2) 3*8=24
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