Длина прямоугольника равна ДЕВЯТЬ ВОСЬМЫХ метра,а его ширина ПЯТЬ ВОСЬМЫХ метров.Найди периметр прямоугольника.
Математика
Длина прямоугольника равна ДЕВЯТЬ ВОСЬМЫХ метра,а его ширина ПЯТЬ ВОСЬМЫХ метров.Найди периметр прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
периметр прямоугольника вычисляется по формуле P=(a+b)*2 значит P= (9/8 +5/8) *2 = 14/8 *2 = 28/8 = 3 целых 4/8 = 3 целых 1/2 (м)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На 21 га посажен картофель. Определите, какой урожай предполагается собрать, учитывая, что с контрольного квадратного участка со стороной 5 м собра...
Математика
(составь условие) курица за месяц снесла 23 яйца,а индюшка -на 8 яиц меньше.6 индюшиных яиц использовали для приготовления печенья,а остальные сдал...
Геометрия
Геометрия
В равнобедренном треугольнике с периметром 56 см основание относится к боковой стороне как 2:3 найдите стороны треугольника