Длина прямоугольника равна ДЕВЯТЬ ВОСЬМЫХ метра,а его ширина ПЯТЬ ВОСЬМЫХ метров.Найди периметр прямоугольника.

Математика

Длина прямоугольника равна ДЕВЯТЬ ВОСЬМЫХ метра,а его ширина ПЯТЬ ВОСЬМЫХ метров.Найди периметр прямоугольника.

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