Длина прямоугольника равна ДЕВЯТЬ ВОСЬМЫХ метра,а его ширина ПЯТЬ ВОСЬМЫХ метров.Найди периметр прямоугольника.

Математика
Длина прямоугольника равна ДЕВЯТЬ ВОСЬМЫХ метра,а его ширина ПЯТЬ ВОСЬМЫХ метров.Найди периметр прямоугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
периметр прямоугольника вычисляется по формуле P=(a+b)*2 значит P= (9/8 +5/8) *2 = 14/8 *2 = 28/8 = 3 целых 4/8 = 3 целых 1/2 (м)
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