володя прочитал 234 страницы,что состовляет 36% всей книги.сколько страниц в этой книге?

Пусть в книге х страниц. Составим пропорцию: 234 : 36 = х : 100; х = 234 * 100 / 36; х = 650. Ответ: 650 страниц в книге

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схема 234 страницы - 36% х страниц - 100%, значит надо найти целое по его части 1) 234 : 36 = 6,5 (стр) - составляет 1 % 2) 6,5 *100 = 650 (стр) в книге