Помогите найти предел функции lim x- больше x0 (-2x-2) /(2x^2+5x+3) + 1
Математика
Помогите найти предел функции lim x- больше x0 (-2x-2) /(2x^2+5x+3) + 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я вроде бы прикрепляла файл с решением, а на главной странице написано, что задача не решена. Поэтому прикрепляю решение ещё раз
Гость:
lim x->x0 (-2x-2) /(2x^2+5x+3) + 1 =lim x->x0 (-2/x-2/x^2) /(2+5/x+3/x^2) + 1 =1
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