В автопарке грузовых машин было в 7 раз больше, чем легковых. Сколько в автопарке легковых машин, если их на 162 меньше, чем грузовых
Математика
В автопарке грузовых машин было в 7 раз больше, чем легковых. Сколько в автопарке легковых машин, если их на 162 меньше, чем грузовых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - количество легковых машин, тогда количество грузовых машин будет 7х. Значит, 7х-х=162. Решаем уравнение. 6х=162 х=162:6 х=27 Ответ: в автопарке 27 легковых машин
Гость:
Пусть легковых машин х, тогда грузовых 7х. Так как в автопарке легковых машин на 162 меньше, чем грузовых, то 7х - х = 162; 6х = 162; х = 162 : 6; х = 27 машин. Ответ: в автопарке 27 легковых машин
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