В автопарке грузовых машин было в 7 раз больше, чем легковых. Сколько в автопарке легковых машин, если их на 162 меньше, чем грузовых

Математика

В автопарке грузовых машин было в 7 раз больше, чем легковых. Сколько в автопарке легковых машин, если их на 162 меньше, чем грузовых

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