как найти предел функции lim x- больше x0 (-2x-2)/(2x^2 + 5x + 3) + 1 при x0 стремится к бесконечности

Математика

как найти предел функции lim x- больше x0 (-2x-2)/(2x^2 + 5x + 3) + 1 при x0 стремится к бесконечности

Автор: Гость