как найти предел функции lim x- больше x0 (-2x-2)/(2x^2 + 5x + 3) + 1 при x0 стремится к бесконечности
Математика
как найти предел функции lim x- больше x0 (-2x-2)/(2x^2 + 5x + 3) + 1 при x0 стремится к бесконечности
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