№1Укажітьозначено-особове речення : а) Їхали довгодушними вулицями . б) Цілую всі ліси . в) Ой,поділять тебе,земле,поділять. г) Вантажать динь багряні кулі . №2Укажіть узагальнено-особове речення : а) Не давай знесиленим журби ...

Қазақ тiлi

№1Укажітьозначено-особове речення : а) Їхали довгодушними вулицями . б) Цілую всі ліси . в) Ой,поділять тебе,земле,поділять. г) Вантажать динь багряні кулі . №2Укажіть узагальнено-особове речення : а) Не давай знесиленим журби . б) Лічить не буду роки невблаганні . в) Добре діло твори сміло . г) Скажи мені , соловейку , правду . №3Укажіть неозначено-особове речення : а) За добром добро платять . б) Все нас руйнують , як ахейці Трою . в) Шелестіли розлогим гіллям обважнілі від плодів яблуні . г) Краще в темний ліс мерщій ходімо .

Автор: Гость