№1Укажітьозначено-особове речення : а) Їхали довгодушними вулицями . б) Цілую всі ліси . в) Ой,поділять тебе,земле,поділять. г) Вантажать динь багряні кулі . №2Укажіть узагальнено-особове речення : а) Не давай знесиленим журби ...
Қазақ тiлi
№1Укажітьозначено-особове речення : а) Їхали довгодушними вулицями . б) Цілую всі ліси . в) Ой,поділять тебе,земле,поділять. г) Вантажать динь багряні кулі . №2Укажіть узагальнено-особове речення : а) Не давай знесиленим журби . б) Лічить не буду роки невблаганні . в) Добре діло твори сміло . г) Скажи мені , соловейку , правду . №3Укажіть неозначено-особове речення : а) За добром добро платять . б) Все нас руйнують , як ахейці Трою . в) Шелестіли розлогим гіллям обважнілі від плодів яблуні . г) Краще в темний ліс мерщій ходімо .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1Укажітьозначено-особове речення : Відповідь: б) Цілую всі ліси . №2Укажіть узагальнено-особове речення : Відповідь: в) Добре діло твори сміло .№3Укажіть неозначено-особове речення :Відповідь: в) Шелестіли розлогим гіллям обважнілі від плодів яблуні
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