селекционер получил 5000 семян томата, 1210 растений, вырасшие из этих семян оказались карликовыми.Определите характер наследования высоты растений, а также фенотипы и генотипы растений с которых собраны эти семена

Биология
селекционер получил 5000 семян томата, 1210 растений, вырасшие из этих семян оказались карликовыми.Определите характер наследования высоты растений, а также фенотипы и генотипы растений с которых собраны эти семена
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. 1210 растений составляют 24,2% от 5000, то мы можем приблизить процентное отношение к 25%. Чтобы получилось 25% карликовых растений, оба родителя должны быть гетерозиготами и иметь нормальные размеры, т.е. Aa. Р - Aa x Aa => F1 - AA Aa Aa aa. Соответственно, карликовость, это рецессивный признак (a), потому что остальные 75% растений имеют нормальные размеры. 1210 карликовых растений имеют генотип аа.
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