вычислить комплексное число (3 − i)(1 − 4i) / 2 − i
Алгебра
вычислить комплексное число (3 − i)(1 − 4i) / 2 − i
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3 − i)(1 − 4i) / 2 − i = (3 - 12i - i -4)/2 - i = (-13i - 1)/2 - i = -6,5i - 0,5 - i = -7,5i - 0,5
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