При каком значении x верно будет равенство 33x-4=243

Алгебра
При каком значении x верно будет равенство 33x-4=243
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
33х-4=243 33х=243+4 33х=247 х=247/33 х=7 целых 16/33
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