расстояние до преграды отражающей звук 68м через сколько времени человек услышит эхо
Физика
расстояние до преграды отражающей звук 68м через сколько времени человек услышит эхо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость звука в воздухе составляет 340 м/с Эхом является звук, прошедший расстояние от источника звука до преграды и возвратившийся обратно к приемнику звука. Т.о. эхом будет звук, прошедший расстояние 2*68м=136 м Рассчитываем время, через которое человек услышит эхо: 136м/340м/с=0,4с Ответ: Человек услышит эхо через 0,4 с
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