Привести примерыранспорта : наземный пассажирский общественный: водный пассажирский личный водный пассажирский общественный
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Привести примерыранспорта : наземный пассажирский общественный: водный пассажирский личный водный пассажирский общественный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
: наземный пассажирский общественный: автобус, электричка, маршрутное такси водный пассажирский личный. яхта, катер. водный пассажирский общественный пароход, паром
Гость:
Привести примеры транспорта: наземный пассажирский общественный: трамвай, троллейбус, автобус, маршрутное такси; водный пассажирский личный: плот, лодка, катер, яхта; водный пассажирский общественный: речной "трамвай", "комета", "ракета", паром, пассажирский лайнер.
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