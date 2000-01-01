Какой объем занимает 2 кМОЛЬ газа при нормальных условиях?
Физика
Какой объем занимает 2 кМОЛЬ газа при нормальных условиях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При нормальных условиях 1 моль газа занимает объем 22,4 литра. 2000 моль газа займут объем: 22,4*2000=44800 литров=44,8 м3
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