В театральной кассе было 480 билетов. Кассир продал билеты на 5 спектаклей, по 16 билетов на каждый. Сколько ещё билетов осталось в кассе?

Математика
В театральной кассе было 480 билетов. Кассир продал билеты на 5 спектаклей, по 16 билетов на каждый. Сколько ещё билетов осталось в кассе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5*16=80(билетов)-всего проданно. 2) 480-80=400(билетов)-осталось в кассе. Ответ:400 билетов
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