РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ДВУМЯ СПОСОБАМИ:ЦЕНА ОДНОГО БОЛЬШОГО МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРА 120 РУБЛЕЙ, А ЦЕНА МАЛЕНЬКОГО - 80 РУБЛЕЙ. КУПИЛИ ПО 5 ШТУК БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРОВ. СКОЛЬКО СТОИЛА ПОКУПКА?

Математика

РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ДВУМЯ СПОСОБАМИ:ЦЕНА ОДНОГО БОЛЬШОГО МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРА 120 РУБЛЕЙ, А ЦЕНА МАЛЕНЬКОГО - 80 РУБЛЕЙ. КУПИЛИ ПО 5 ШТУК БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРОВ. СКОЛЬКО СТОИЛА ПОКУПКА?

Автор: Гость