РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ДВУМЯ СПОСОБАМИ:ЦЕНА ОДНОГО БОЛЬШОГО МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРА 120 РУБЛЕЙ, А ЦЕНА МАЛЕНЬКОГО - 80 РУБЛЕЙ. КУПИЛИ ПО 5 ШТУК БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРОВ. СКОЛЬКО СТОИЛА ПОКУПКА?
Математика
РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ДВУМЯ СПОСОБАМИ:ЦЕНА ОДНОГО БОЛЬШОГО МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРА 120 РУБЛЕЙ, А ЦЕНА МАЛЕНЬКОГО - 80 РУБЛЕЙ. КУПИЛИ ПО 5 ШТУК БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРОВ. СКОЛЬКО СТОИЛА ПОКУПКА?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
способ 1 120+80и умножим на 5=1000рублей. способ 2 120+120+120+120+120=600 80+80+80+80+80=400 600+400=1000рублей.
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