из n пионов сделали букеты по 3 белых и k красных пиона в каждом . сколько вышло букетов.
Математика
из n пионов сделали букеты по 3 белых и k красных пиона в каждом . сколько вышло букетов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+K-ОДИН БУКЕТ n/(3+k) всего букетов
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