для декораций к новому спектаклю купили 20 метров синего и белого шелка. белого купили на 4 метра больше, чем синего. сколько метров купили синего шелка, а снолько белого

Математика

для декораций к новому спектаклю купили 20 метров синего и белого шелка. белого купили на 4 метра больше, чем синего. сколько метров купили синего шелка, а снолько белого

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