для декораций к новому спектаклю купили 20 метров синего и белого шелка. белого купили на 4 метра больше, чем синего. сколько метров купили синего шелка, а снолько белого
Математика
для декораций к новому спектаклю купили 20 метров синего и белого шелка. белого купили на 4 метра больше, чем синего. сколько метров купили синего шелка, а снолько белого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-4=16 16/2=8 м синего 20-8=12 белый 12 м
Гость:
Пусть синего купили х м, тогда белого (х +4). х+х+4=20; 2х=20-4; 2х=16; х=8(м) синего; 8+4=12(м) белого
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