Произведение двух последовательных целых чисел в 1.5 раза больше квадрата меньшего из них. найдите эти числа
Алгебра
Произведение двух последовательных целых чисел в 1.5 раза больше квадрата меньшего из них. найдите эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - первое число, тогда (х+1) - второе число. Их произведение равно х(х+1). Квадрат меньшего числа равен х^2. Составим уравнение: х(х+1)=1,5х^2 x^2+x-1.5x=0 -0.5x^2+x=0 x(-0.5x+1)=0 х=0 или -0,5х+1=0, отсюда х=2. По условию задачи подходит второй корень уравнения, т.е. х=2. Второе число будет 2+1=3 Ответ: 2 и 3
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