Произведение двух последовательных целых чисел в 1.5 раза больше квадрата меньшего из них. найдите эти числа

Алгебра
Произведение двух последовательных целых чисел в 1.5 раза больше квадрата меньшего из них. найдите эти числа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - первое число, тогда (х+1) - второе число. Их произведение равно х(х+1). Квадрат меньшего числа равен х^2. Составим уравнение: х(х+1)=1,5х^2 x^2+x-1.5x=0 -0.5x^2+x=0 x(-0.5x+1)=0 х=0 или -0,5х+1=0, отсюда х=2. По условию задачи подходит второй корень уравнения, т.е. х=2. Второе число будет 2+1=3 Ответ: 2 и 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
найдите площадь каждого участка,если площадь первого участка в 5 раз больше второго,а площадь второго на 252 га меньше первого
Ответить
Математика
На день рождение купили пирожных в 4 раза меньше, чем шоколадок, но в 5 раз больше, чем мороженного. Во сколько раз меньше купили мороженного, чем ...
Ответить
Алгебра
Решите систему линейных уравнений способом сложения 1) {3х+8у=19 {6х-у=4
Ответить
Химия
ЧТО ТАКОЕ ХИМИЯ
Ответить
Алгебра
Две группы туристов отправились одновременно из одного пункта - одна на север со скоростью 4км/ч,а другая на запад со скоростью 5 км/ч . Через како...
Ответить