На день рождение купили пирожных в 4 раза меньше, чем шоколадок, но в 5 раз больше, чем мороженного. Во сколько раз меньше купили мороженного, чем шоколадок?
Математика
На день рождение купили пирожных в 4 раза меньше, чем шоколадок, но в 5 раз больше, чем мороженного. Во сколько раз меньше купили мороженного, чем шоколадок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как пирожных в 4 раза меньше, чем шоколадок, но в 5 раз больше, чем мороженного, то мороженного будет в 9 раз меньше, чем шоколадок (4 + 5 = 9)
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