какие вещества называют: а) сложными эфирами; б) жирами

Химия
какие вещества называют: а) сложными эфирами; б) жирами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
жиры или их другое название триглицериды,органические соединения,входящие в класс липидов.Находятся в организме человека,и выполняют важнейшие функции,такие как структурная энергетическая,строительная,запасательная и др. Сложные эфиры-органические соединения,производные минеральных и карбоновых кислот в которой гидроксильная группа OH заменена на спиртовой остаток. применяются в основном в амортизаторах и растворителях.
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