В корзине 5 яблок . Нужно раздать 5 ребятам поровну так чтобы в корзине осталось 1 яблоко.
Математика
В корзине 5 яблок . Нужно раздать 5 ребятам поровну так чтобы в корзине осталось 1 яблоко.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всем 4 по одному яблоку, а пятому яблоко отдать в корзине. Все получат по 1 яблоку (у одного в корзине яблоко будет)
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