Пирог разрезали на 6 долей Таня съела 2 доли а Олег 3 запиши в виде дроби часть пирога которую съел каждый
Математика
Пирог разрезали на 6 долей Таня съела 2 доли а Олег 3 запиши в виде дроби часть пирога которую съел каждый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пирог разрезали на 6/6 Таня съела 2/6 доли а Олег 3/6
Гость:
2/6 - съела Таня ( 2/6 = 1/3 это если учили сокращение) ; 3/6 - съел Олег ( 3/6 = 1/2 это если учили сокращение) ; Таня одну третью часть, а Олег одну вторую
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