найти слова с двойными согласными
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найти слова с двойными согласными
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Двойные согласные :поддержать , ввести ,беззаконный ,ссыпать , восстановить ,главврач , длинный , искусство и т.д.
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