Спиши встовляя имена прилагательные в той форме, котору. требуют имена существительные. ( Длинный) дорога на озёра шла лесом потом пошли (сухой) болота, которые заросли (низкий) берёзкой и (красной) брусникой. (Велечавый) сосны...
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Спиши встовляя имена прилагательные в той форме, котору. требуют имена существительные. ( Длинный) дорога на озёра шла лесом потом пошли (сухой) болота, которые заросли (низкий) берёзкой и (красной) брусникой. (Велечавый) сосны росли на (песчаный) холмах. На одном из (лосистый) островов Веднелись (свежий лосинный) следы. Земля была покрыта папоротником и ландышами с ( оранжевый) ягодами. ( Огромный тихий ) солнце спускалось за океаны (осений) ягод. Графически обознач главное и зависемое слово в словосочетаниях, в которые входят имена прилагательные. Напеши, в каких формах они согласуются с именами существительными. Зарание спосибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длинная дорога,сухие болота,низкой берёзкой и красной брусникой,величавые сосны,на песчаных холмах,лосистых островов,свежие лосиные следы,с оранжевыми ягодами,огромное тихое солнце,осенних ягод. Везде главное слово существительное(обозначение крестиком над главным словом).Согласование существительных с прилагательными происходит в роде,числе и падеже.
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