придумай задачу на движение,чтобы она решалась так: 70*4-55*4

Гость: Гость:

Из населенного пункта одновременно выехали две машины, двигаясь в одном направлении. Скорость первой машины 70 км/ч, а второй - 55 км/ч. На каком расстоянии друг от друга они будут через 4 часа? 70 * 4 - 55 * 4 = 280 - 220 = 60 км