придумай задачу на движение,чтобы она решалась так: 70*4-55*4
Математика
придумай задачу на движение,чтобы она решалась так: 70*4-55*4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из населенного пункта одновременно выехали две машины, двигаясь в одном направлении. Скорость первой машины 70 км/ч, а второй - 55 км/ч. На каком расстоянии друг от друга они будут через 4 часа? 70 * 4 - 55 * 4 = 280 - 220 = 60 км
Гость:
первая машина ехала со скоростью 70 км/ч а вторая машина ехала со скоростью 55 км/ч Время пути у обеих машин-4 часа На сколько путь первой машины больше пути второй
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