Периметр прямоугольника 40 см, его ширина на 6 см меньше длины. Найдите длину прямоугольника.
Математика
Периметр прямоугольника 40 см, его ширина на 6 см меньше длины. Найдите длину прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х см длина, тогда ширина х-6 см. Р=2(а+в), 2(х+х-6)=40 2х-6=20 2х=26 х=13. Ответ 13 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
два поезда вышли навстречу друг другу в разное время и встретелись через 7 ч после выходавторогопоезда . скорость первого поезда 52 км в ч а второг...
Русский язык
Из данных слов составить двустишие. Белые, небо, сугробы, набросало. Солнце, оконца, и, выжгло, на двери, них.
Алгебра
в декабре стиральная машина стоила 8500 рублей.В январе она стала стоить на 12% больше.Сколько рублей стала стоить стиральная машина в январе?
Алгебра