х в квадраті+1/х=0
Алгебра
х в квадраті+1/х=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x*x+1/x=0; (x*x*x+1)/x=0; x*x*x+1=0; x*x*x=-1; x=-1 (так как в кубе Х может иметь минусовые корни). Ответ: x=-1 .
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