как разделить квадрат стороною 6-сантиметров на 6 равных квадратов
Математика
как разделить квадрат стороною 6-сантиметров на 6 равных квадратов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого квадрата будет сторона, равная 1 см. То есть тебе надо пороводить линии от каждой стороны квадрата на противолежащюю, через каждый 1 см.
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