закономерность чисел 29 43 57 71
Математика
закономерность чисел 29 43 57 71
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
29-14=43 43+14=57 57+14=71
Гость:
Закономерность в том, что они повторяются через 14: 29+14=43; 43+14=57; 57+14=71.
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