Fe2O3+3H2=2Fe+3H2O вычислите количество вещества водорода, которое взаимодействует с 1 моль оксида железа 3

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Fe2O3 + 3H2 = 2Fe + 3 H2 Уравнение показывает, что при взаимодействии: 1 молекулы оксида железа (III) с 3 молекулами водорода получиться 2 молекул железа и 3 молекулы воды. С 1 моль оксида железа(III) взаимодействует 3 моль водорода. Объем 3 моль водорода составит: 22,4 л • 3 = 67,2 л. При этом образуется 2 моль железа и 3 молекулы воды.