выделить корень в слове лечить

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выделить корень в слове лечить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
леч корень..ить суффикс
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