выделить корень в слове лечить
Русский язык
выделить корень в слове лечить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
леч корень..ить суффикс
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