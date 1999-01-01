Тендеу 3(x+5)=x-3 4(x-9)=3(x-8)
Математика
Тендеу 3(x+5)=x-3 4(x-9)=3(x-8)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(x+5)=x-3 3х+15=х-3 3х+18=х 3х-х=-18 2х=-18 х=-9 4(x-9)=3(x-8) 4х-36=3х-24 4х-3х=36-24 х=12
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