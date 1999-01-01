1000 кг пшона розсипали у пакети по 2кг і 3 кг,Пакетів по 2 кг було 245,скільки було пакетів по 3 кг?
Математика
1000 кг пшона розсипали у пакети по 2кг і 3 кг,Пакетів по 2 кг було 245,скільки було пакетів по 3 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
245х2=490кг впо2 кг 1000-490=510кг по3кг 510:3=170 пакетов по 3кг.
Гость:
1)245х2=490кг - в пакетах по 2 кг. 2)1000-490кг=510кг - в пакетах по 3 кг. 3)510:3=170 - пакетов пшена по 3 кг.
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