Площа прямокутника 640 м.кв., а довжина сторони 40м. Знайти площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника
Математика
Площа прямокутника 640 м.кв., а довжина сторони 40м. Знайти площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*b=640; a=40, тоді b=16. А периметр прямокутника буде: P=(a+b)*2=(40+16)*2=112. Оскільки, периметр прямокутника і квадрата рівні, тo 4a=112 (так як Рквадрата=4*а). a=28. Тоді площа квадрата буде: S=a*a=28*28=784.
Гость:
1)640:40=16м-длина другой стороны прямоугольника 2)(16х2)+(40х2)=112м - периметр прямоугольника 3)112:4=28м - длина стороны квадрата 4)28х28=784м2 - площадь квадрата
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