положив в банк некоторую сумму денег вкладчик мог получить через год 400 р. оставив эти деньги в банке еще на год он снял со своего счета всю сумму,которая составила 5832р. какая сумма денег была положена в банк и сколько проце...

Алгебра

положив в банк некоторую сумму денег вкладчик мог получить через год 400 р. оставив эти деньги в банке еще на год он снял со своего счета всю сумму,которая составила 5832р. какая сумма денег была положена в банк и сколько процентов годовых начислял банк?

Автор: Гость