положив в банк некоторую сумму денег вкладчик мог получить через год 400 р. оставив эти деньги в банке еще на год он снял со своего счета всю сумму,которая составила 5832р. какая сумма денег была положена в банк и сколько проце...

Алгебра
положив в банк некоторую сумму денег вкладчик мог получить через год 400 р. оставив эти деньги в банке еще на год он снял со своего счета всю сумму,которая составила 5832р. какая сумма денег была положена в банк и сколько процентов годовых начислял банк?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
432----? 5400---100% 432*100/5400=8% 5400 ----108% ?---100% 5400*100/408=5000 положили в банк
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