положив в банк некоторую сумму денег вкладчик мог получить через год 400 р. оставив эти деньги в банке еще на год он снял со своего счета всю сумму,которая составила 5832р. какая сумма денег была положена в банк и сколько проце...
Алгебра
положив в банк некоторую сумму денег вкладчик мог получить через год 400 р. оставив эти деньги в банке еще на год он снял со своего счета всю сумму,которая составила 5832р. какая сумма денег была положена в банк и сколько процентов годовых начислял банк?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
432----? 5400---100% 432*100/5400=8% 5400 ----108% ?---100% 5400*100/408=5000 положили в банк
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
С лодки массой 200 кг, движущейся со скоростью 1 м/с,пргает мальчик массой 50 кг в горизонтальном направлении со скоростью 7 м/с.Какова скорость ло...
Алгебра
Длина ограды вокруг участка прямоугольной формы равна 140м. Одна из сторон участка на 50м больше другой. Найдите размеры участка.