привести примеры из курса орган. и не орган. реакции3-4 шт. каталитической реакции!!
Химия
привести примеры из курса орган. и не орган. реакции3-4 шт. каталитической реакции!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2SO2+02=(yfl hfdyj gjcnfdm V2O5)=2SO3+Q
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