Длина ограды вокруг участка прямоугольной формы равна 140м. Одна из сторон участка на 50м больше другой. Найдите размеры участка.

Алгебра
Длина ограды вокруг участка прямоугольной формы равна 140м. Одна из сторон участка на 50м больше другой. Найдите размеры участка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
140+50=190 S=140*190=26600 м^2
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