Прямоугольный параллелепипед и куб имеют равные площади поверхности. Длинна параллелепипеда равна 18 м, что в 2 раза больше его ширины и на 8 м больше его высоты. Найдите ребро куба.
Математика
Прямоугольный параллелепипед и куб имеют равные площади поверхности. Длинна параллелепипеда равна 18 м, что в 2 раза больше его ширины и на 8 м больше его высоты. Найдите ребро куба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямоугольный параллелепипед и куб имеют равные площади поверхности. Длинна параллелепипеда равна 18 м, что в 2 раза больше его ширины и на 8 м больше его высоты. Найдите ребро куба. 18\2=9 м 18-8=10 м S пов= 9*10*2 +9*18*2+10*18*2=180+324+360=864 864\6=144 a^2=144 a=12 м ребро куба
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