Четверо товарищей купили вместе лодку. Первый внес половину суммы, внесённой остальными; вто-рой- третью часть суммы, внесённой остальными; третий – четверть суммы, внесенной остальными, а четвёртый внес 130 рублей. Сколько сто...

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Пусть х - стоимость лодки. Тогда 1й внёс х/2 рублей, остальным осталось внести х/2 рублей. Второй внёс треть от х/2, т.е. х/6 рублей. Третий внес четверь, т.е х/4 Четвертый внёс 130 рублей. Составим уравнение: х/2 + х/6 + х/4 + 130 = х 12х/12 - 6х/12 - 2х/12 - 3х/12 = 130 х/12 = 130 х = 130*12 х = 1560 Ответ: лодка стоит 1560 рублей